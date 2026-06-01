Enego bottiglie incendiarie contro casa del cronista vicentino Adriano Cappellari difese don Patriciello sulla camorra a Caivano - VIDEO
A Enego, sono state lanciate bottiglie incendiarie contro l’abitazione di un cronista vicentino. L’esplosione ha provocato un incendio che si è spento poco dopo, causando danni alla recinzione della casa. Nel frattempo, un sacerdote ha difeso un’attività contro la presenza della camorra a Caivano. Non ci sono stati feriti. La polizia sta indagando sugli episodi, senza fare al momento ulteriori dettagli pubblici.
L'esplosione ha provocato un rogo spento poco dopo, ma che ha causato danni alla recinzione e distrutto i vetri di alcune finestre Choc a Enego, in provincia di Vicenza, dove sono state lanciate bottiglie incendiarie contro l'abitazione del cronista vicentino de L'Altopiano Adriano Cappellari. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Adriano Cappellari, il giornalista vittima di un attentato: «Mi seguono»
Notizie e thread social correlati
Enego, bottiglie incendiarie contro l’abitazione del cronista vicentino Adriano Cappellari, difese don Patriciello - VIDEOA Enego, alcune bottiglie incendiarie sono state lanciate contro l’abitazione di un cronista vicentino.
Bottiglie incendiarie contro la casa di Adriano Cappellari, il cronista che difese don Patriciello a Caivano: indagini in corsoNella notte, un incendio ha danneggiato l’abitazione a Enego di un giovane cronista, noto per aver scritto sul caso di Caivano e sull’attività di un...
Temi più discussi: Asiago, Bottiglie incendiarie contro la casa di un cronista; Bottiglie incendiarie contro la casa del giornalista Adriano Cappellari che difese don Patriciello; Bottiglie molotov contro la casa del giornalista Adriano Cappellari: esplosione nella notte a Enego, indagini in corso; Bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, il cronista vicentino che difese don Patriciello. Meloni: Un attacco inaccettabile.
Bottiglie incendiarie sono state lanciate nella notte contro l’abitazione di Adriano Cappellari a Enego, nel Vicentino. Il giovane cronista racconta da tempo la situazione di Caivano e l’attività di don Maurizio Patriciello. Le telecamere di sorveglianza hanno ripre x.com
Nel mirino Adriano Cappellari che da tempo segue la situazione di Caivano e l’attività di don Maurizio Patriciello. Contro la sua abitazione a Enego sono state lanciate bottiglie incendiarie e sono state lasciate alcune bombole di gas. Trovata anche una lettera facebook
Bottiglie incendiarie contro abitazione di cronista che scrive su Caivano. Meloni: InaccettabileAttentato nella notte contro l'abitazione a Enego (Vicenza) di Adriano Cappellari, giornalista vicentino. Aveva ricevuto anche minacciose lettere anonime ... huffingtonpost.it
Bottiglie incendiarie contro l’abitazione del cronista Adriano Cappellari a Enego.Presidente Zaia: Atto vile e gravissimo. Chi informa e denuncia non può essere lasciato solo. Solidarietà da tutto il Consiglio Regionale del Veneto (ANSA) ... ansa.it