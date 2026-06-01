Enego bottiglie incendiarie contro casa del cronista vicentino Adriano Cappellari difese don Patriciello sulla camorra a Caivano - VIDEO

Notizia in breve

A Enego, sono state lanciate bottiglie incendiarie contro l’abitazione di un cronista vicentino. L’esplosione ha provocato un incendio che si è spento poco dopo, causando danni alla recinzione della casa. Nel frattempo, un sacerdote ha difeso un’attività contro la presenza della camorra a Caivano. Non ci sono stati feriti. La polizia sta indagando sugli episodi, senza fare al momento ulteriori dettagli pubblici.