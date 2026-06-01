Encomio comunale per due cittadini cellinesi | si sono distinti per attività a favore della comunità

Da brindisireport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il consiglio comunale di oggi, due cittadini di Cellino San Marco hanno ricevuto un encomio comunale per aver svolto attività a favore della comunità. La cerimonia si è svolta nell’ambito della seduta pubblica, senza ulteriori dettagli sulle specifiche iniziative o sui nomi delle persone coinvolte. La decisione di premiare i cittadini è stata approvata all’unanimità dall’assemblea.

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Encomio comunale oggi, lunedì 1 giugno, durante il consiglio comunale di Cellino San Marco, a due concittadini che si sono distinti per attività a favore della comunità cellinese. Il primo al dott Raffaele Quarta a seguito del prestigioso titolo di Cavaliere della repubblica italiana, quale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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