Encomio comunale per due cittadini cellinesi | si sono distinti per attività a favore della comunità

Notizia in breve

Durante il consiglio comunale di oggi, due cittadini di Cellino San Marco hanno ricevuto un encomio comunale per aver svolto attività a favore della comunità. La cerimonia si è svolta nell’ambito della seduta pubblica, senza ulteriori dettagli sulle specifiche iniziative o sui nomi delle persone coinvolte. La decisione di premiare i cittadini è stata approvata all’unanimità dall’assemblea.