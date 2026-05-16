Encomio regionale al Centro H Valeria Mancinelli | Punto di riferimento per la nostra comunità | Video

Da anconatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro H, situato nel quartiere degli Archi, è stato riconosciuto con un encomio regionale per la sua attività. La struttura, che si occupa di servizi specifici nella zona, ha ricevuto il riconoscimento durante una cerimonia ufficiale. La premiazione si è tenuta alla presenza delle autorità locali e rappresenta un riconoscimento pubblico per l'impegno e il ruolo svolto nella comunità. La struttura continuerà a operare con le stesse finalità di assistenza e supporto alla popolazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ANCONA – Il Centro H, struttura operante nel quartiere degli Archi, riceverà l’Encomio regionale per la sua meritoria attività.A segnalarlo è stata la capogruppo del Partito Democratico in Regione Valeria Mancinelli, la quale spiega: «Ogni consigliere regionale può proporre un solo soggetto o. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Valeria Mancinelli (Pd): "Piano regionale dei rifiuti, se vince Don Abbondio"Nei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni la Provvidenza guida la storia degli uomini, dà senso alle sofferenze e, tra un guaio e l’altro, accompagna...

Scandalo plasma, Valeria Mancinelli attacca: «Non è un incidente, ma una crisi di sistema» | VIDEOIn questo estratto della conferenza stampa, la capogruppo del Partito Democratico Valeria Mancinelli usa parole nette per descrivere il caso delle...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web