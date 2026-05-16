Encomio regionale al Centro H Valeria Mancinelli | Punto di riferimento per la nostra comunità | Video

Il Centro H, situato nel quartiere degli Archi, è stato riconosciuto con un encomio regionale per la sua attività. La struttura, che si occupa di servizi specifici nella zona, ha ricevuto il riconoscimento durante una cerimonia ufficiale. La premiazione si è tenuta alla presenza delle autorità locali e rappresenta un riconoscimento pubblico per l'impegno e il ruolo svolto nella comunità. La struttura continuerà a operare con le stesse finalità di assistenza e supporto alla popolazione.

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