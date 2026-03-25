Venti attività commerciali della città sono state inserite nell’albo comunale delle botteghe storiche e locali di tradizione. Questa lista comprende esercizi che conservano caratteristiche e pratiche tradizionali, riconosciuti ufficialmente dal Comune. L’iscrizione permette di tutelare e valorizzare queste realtà, che rappresentano un patrimonio commerciale e culturale della città.

Sono venti le attività commerciali della città che sono state inserite nel prestigioso e ambito albo delle botteghe storiche e locali di tradizione del comune di Genova. Gli ingressi sono stati annunciati dopo la riunione della commissione composta da Comune, Camera di Commercio e Ministero della Cultura. “L’aggiornamento dell’albo racconta una città che sceglie di non disperdere il proprio patrimonio commerciale più autentico: botteghe e locali storici continuano a essere luoghi vivi, dove si intrecciano lavoro, relazioni e memoria - fanno sapere dalla Camera di Commercio di Genova - Più botteghe vuol dire anche più identità: in un momento... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Botteghe storiche, 20 attività commerciali entrano nell’albo comunale: quali sono

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