Una lite in una abitazione di Empoli si è trasformata in rissa con accoltellamenti. Un uomo ha ferito con un coltello un padre e un figlio, entrambi trasportati in ospedale. L’aggressore è stato denunciato. La scena si è svolta in un contesto domestico, con i due feriti che hanno riportato ferite da arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per bloccare l’autore dell’attacco e raccogliere testimonianze.

Empoli, 31 maggio 2026 – Una furiosa lite in casa degenerata in aggressione. Dalle parole si passa ai fatti, spunta un coltello e due persone finiscono all’ospedale. È Successo nella tarda serata di sabato scorso in pieno centro a Empoli, in un appartamento di via Ridolfi. Le persone coinvolte sono tutte di origine filippina, con il ferito più grave che non è comunque mai stato in pericolo di vita nonostante sia arrivato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. Il 28enne ha infatti riportato una lesione da arma da taglio alla gamba ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico, con una prognosi di 21 giorni. Cosa è successo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Empoli, festa degenera in rissa: padre e figlio accoltellati in casa. Denunciato l’aggressore

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