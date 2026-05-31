La festa fra connazionali finisce a coltellate | feriti padre e figlio denunciato un 28enne

Notizia in breve

Durante una festa tra connazionali in centro, un uomo di 28 anni ha estratto un coltello e ha ferito un padre e un figlio. I due sono stati portati in ospedale con ferite da arma da taglio. La polizia ha identificato e denunciato il responsabile, che è stato arrestato poco dopo. La festa si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine e i soccorsi.