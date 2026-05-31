La festa fra connazionali finisce a coltellate | feriti padre e figlio denunciato un 28enne
Durante una festa tra connazionali in centro, un uomo di 28 anni ha estratto un coltello e ha ferito un padre e un figlio. I due sono stati portati in ospedale con ferite da arma da taglio. La polizia ha identificato e denunciato il responsabile, che è stato arrestato poco dopo. La festa si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine e i soccorsi.
EMPOLI – Una festa tra connazionali che si trasforma improvvisamente in un fatto di sangue in pieno centro. Padre e figlio, rispettivamente di 51 e 28 anni, sono rimasti feriti a colpi di coltello al culmine di una violenta lite scoppiata all’interno di un’abitazione in via Ridolfi, a Empoli. Per i due si è reso necessario il trasporto in ospedale, mentre l’aggressore è stato rintracciato e denunciato. Il drammatico episodio si è consumato intorno alle 21,40 di ieri (30 maggio). In un appartamento della strada empolese era in corso un festeggiamento che vedeva la partecipazione di numerose persone della comunità filippina. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, legate a quanto pare a motivi del tutto futili, la tensione tra alcuni invitati è salita rapidamente fino a degenerare in un confronto fisico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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