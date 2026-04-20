Marigliano rissa tra giovani degenera | 17enne accoltellato padre e zio aggrediti con sedie

A Marigliano, intorno a mezzanotte, si è svolta una rissa tra giovani lungo il corso Umberto, nel tratto vicino al civico 419. Durante l'alterco, un minorenne è stato ferito con un colpo di arma da taglio, mentre un uomo e il suo fratello sono stati colpiti con sedie. La scena ha attirato l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Momenti di tensione poco dopo la mezzanotte al corso Umberto, a Marigliano, all’altezza del civico 419, dove si è verificata una violenta rissa tra giovani. I Carabinieri della stazione di Marigliano, allertati dal 118, sono intervenuti rapidamente sul posto per riportare la situazione sotto controllo e avviare le indagini. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, durante lo scontro un ragazzo di 17 anni ha riportato una ferita da arma da taglio al gluteo destro. Le cause della rissa sono ancora in corso di accertamento, ma non si esclude che possano esserci tensioni pregresse tra i gruppi coinvolti. Poco dopo il ferimento del minorenne, sul posto sono arrivati il padre e lo zio del ragazzo.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Marigliano, rissa tra giovani degenera: 17enne accoltellato, padre e zio aggrediti con sedie Notizie correlate Marigliano, rissa notturna: 17enne ferito e familiari aggreditiUn violento scontro scatenatosi intorno alla mezzanotte di lunedì in Corso Umberto, all’altezza del civico 419 a Marigliano, ha lasciato tre feriti,... Rissa tra giovani in centro a Casalpusterlengo: volano sedie e tavoli, accoltellato un 20enne al toraceUna rissa è scoppiata nella notte di Pasqua nel centro di Casalpusterlengo (Lodi) tra almeno 5 giovani. Aggiornamenti e contenuti dedicati Rissa nella notte a Marigliano: ferito un 17enne, coinvolti anche padre e zioNotte movimentata a Marigliano, dove intorno alla mezzanotte i Carabinieri della stazione locale, allertati dal 118, sono intervenuti in corso Umberto I, ... marigliano.net Marigliano, rissa nel corso: accoltellato 17enne, padre e zio aggrediti con le sedieNotte di sangue a Marigliano dove una rissa tra giovani si è trasformata in un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. ilgiornalelocale.it