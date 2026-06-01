Emorragie maggiori e traumi complessi al Moscati il corso di addestramento con simulazione realistica su cadavere

Da avellinotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Moscati si è svolto un corso di addestramento che utilizza simulazioni realistiche su un cadavere per affrontare emergenze chirurgiche e traumi complessi. Il metodo permette di riprodurre situazioni di emergenza con elevata fedeltà alle condizioni cliniche reali, offrendo un approfondimento pratico per i professionisti sanitari. La formazione si concentra su emorragie maggiori e traumi complessi, facilitando l’apprendimento in ambienti che riproducono fedelmente le emergenze sul campo.

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Un modello formativo innovativo che consente di riprodurre fedelmente le più complesse emergenze chirurgiche e di addestrarsi in condizioni estremamente vicine alla realtà clinica. È quello basato sull’utilizzo del cadavere umano riperfuso e riventilato, una metodologia avanzata che permette di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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