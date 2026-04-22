Tumore al rene operato con il robot | organo salvato grazie alla simulazione su un modello 3D

Un intervento chirurgico su un tumore al rene complesso ha portato a un risultato inaspettato grazie all’utilizzo di una tecnologia innovativa. Prima dell’operazione, i medici hanno eseguito una simulazione su un modello tridimensionale, permettendo di pianificare con precisione la procedura. La procedura è stata eseguita con il supporto di un robot, consentendo di preservare l’organo e di evitare l’asportazione totale del rene.

Un tumore renale complesso con un grande rischio di dover asportare l’intero rene, ma una scelta innovativa ha cambiato l’esito dell’intervento. È il caso clinico presentato oggi, mercoledì 22 aprile, all’Azienda ospedaliera dal professor Fabrizio Dal Moro, direttore dell’Urologia, che ha.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Chieti, primo tumore al fegato operato con il robot Da Vinci: paziente dimesso dopo 3 giorniIl paziente, un uomo di 73 anni, è stato operato dall’équipe della Chirurgia generale a indirizzo oncologico diretta da Liberato Aceto, con i... Cervello, un modello 3D per studiare come evolve il tumoreCreare in laboratorio una modello tridimensionale del glioblastoma e del suo microambiente tumorale per studiarne il comportamento. Panoramica sull’argomento Si parla di: Operato per un tumore al rene, dimesso in 24 ore a Padova. Tumore al rene operato con il robot: organo salvato grazie alla simulazione su un modello 3DUn tumore renale complesso con un grande rischio di dover asportare l’intero rene, ma una scelta innovativa ha cambiato l’esito dell’intervento. È il caso clinico presentato oggi, mercoledì 22 aprile, ... padovaoggi.it Operato per un tumore al rene, dimesso in 24 ore a Padova. Per la prima volta è stato costruito un modello tridimensionale personalizzato del rene malato, utilizzato per un trattamento su misura, che ha reso possibile l'applicazione di una medicina altament ... ansa.it