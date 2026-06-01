Emma Marrone è stata fotografata in barca mentre indossava un bikini nero, con un look che unisce uno stile rock a un tocco di ribellione. La cantante si mostra in forma, con i capelli sciolti e un sorriso naturale. La scena cattura l’immagine di una vacanza estiva, con l’artista che si gode il mare e il sole in un outfit semplice ma di forte impatto visivo.

Rock quanto basta, ribelle come sempre, ma soprattutto bellissima. Emma Marrone ci regala il suo primo bikini di stagione ed è semplicemente favolosa. La cantante salentina si è concessa una vacanza in barca in cui ha sfoggiato un fisico mozzafiato. Emma Marrone splendida in bikini. Nelle immagini pubblicate su Instagram, Emma Marrone si gode il sole in barca, fra tuffi in mare e selfie di fronte allo specchio. Nelle foto la cantante pugliese è stupenda, con un bikini black e dal sapore rock, capace di raccontare la sua anima ribelle. Visualizza questo post su Instagram 42 anni e una carriera straordinaria, fatta di successi, talento e dell’amore del pubblico, Emma Marrone continua a sorprendere. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Emma Marrone, il bikini rock’n’roll per la vacanza in barca

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Buon compleanno alla nostra emmina.. #emmamarrone x.com