Rock in Roma 2026 tutti i concerti le date e gli ospiti | Emma Marrone prima headliner

Il programma di Rock in Roma 2026 è stato annunciato, con una serie di concerti e artisti previsti. Tra le novità, la presenza di una prima artista donna che aprirà la stagione come headliner. La lista completa delle date e degli ospiti sarà resa nota prossimamente. La manifestazione si svolgerà in varie location della città, coinvolgendo diversi generi musicali.

Il programma di Rock in Roma 2026 è stato finalmente svelato. Tanti i concerti e gli ospiti, con la scelta di una prima headliner donna: Emma Marrone. Rock in Roma 2026, Emma Marrone prima headliner. Il programma completo di Rock in Roma 2026 è stato svelato durante una conferenza stampa che si è tenuta nella sala della Promototeca in Campidoglio. La line up del 2026 è stata svelata con l’arrivo a sorpresa di Emma Marrone, scelta come primissima e unica headliner donna. “È una grande emozione – ha spiegato la cantante -. Stiamo preparando uno spettacolo veramente incredibile”. La cantante salentina ha poi svelato che il suo tour partirà a luglio proprio dalla Capitale: “Sono supercontenta che il tour estivo parta da Roma, che ormai da 16 anni è casa mia”.🔗 Leggi su Dilei.it

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