Il 4 luglio a Tor Vergata, circa 250mila persone sono attese per il concerto di Ultimo. L’evento, che ha già suscitato grande entusiasmo tra i fan, sta attirando l’attenzione anche di Emma Marrone, che ha espresso il suo disappunto. La data rappresenta un appuntamento di grande portata, con il pubblico che si prepara a vivere un momento storico. La manifestazione si svolgerà nel grande spazio all’aperto della periferia romana.

L’attesa cresce giorno dopo giorno e a Roma si respira già aria di evento storico. Il 4 luglio, nella cornice di Tor Vergata, Ultimo si prepara a radunare circa 250mila persone per un concerto che ha già il sapore del record. I biglietti, andati esauriti in appena tre ore, raccontano meglio di qualsiasi dato quanto sia forte il legame tra il cantautore romano e il suo pubblico. Un appuntamento che non sarà solo musica, ma una vera celebrazione della sua carriera. In scaletta, oltre ai grandi successi, ci sarà spazio anche per i brani più recenti, tra cui “Romantica”, il singolo che anticipa il nuovo album “Il giorno che aspettavo”, in uscita il 19 giugno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Ultimo e Emma Marrone, la notizia e fan in rivolta: “Assurdo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Insieme. Emma Marrone e Rkomi, lannuncio e fan impazziti: Così ci sorprendi

Notizie e thread social correlati

Emma Marrone, messaggio sulla prevenzione: “Non trascurate niente”. L’appello ai fanEmma Marrone ha condiviso un messaggio sui social media in cui invita i suoi follower a non trascurare nulla in tema di prevenzione.

Emma Marrone dimagrita, una fan: "Usa l'Ozempic?", la replica della cantante: "Stavo aspettando un commento da str**za"Emma Marrone ha pubblicato alcune foto su Instagram in cui appare visibilmente dimagrita, suscitando l’attenzione di una fan che ha chiesto se stesse...

Temi più discussi: Emma e Ultimo, è guerra tra i fan per il nuovo singolo Romantica: È un plagio. Il confronto; Emma Marrone, la casa doppia tra Roma e Milano: il salotto rock con pannelli acustici e il living in pelle con giungla indoor; Emma Marrone e Belen seppelliscono l'ascia di guerra, lo scambio social è virale: Le hai anticipate anni fa; Emma Marrone e Belén, la grande amicizia dopo le tensioni (e Stefano De Martino).

Buon compleanno a Emma Marrone per farle gli auguri le dedico Mascara, canzone inclusa nell’album Fortuna (2019) ad oggi il mio preferito della sua discografia #emma #emmamarrone #24maggio x.com

Ultimo ed Emma Marrone, è polemica tra fan sui social: Romantica è un plagio di L'Amore non mi bastaManca sempre meno al mega concerto di Ultimo a Tor Vergata, periferia sud-est di Roma. Il 4 luglio il cantautore romano è pronto a far cantare ben 250mila fan, che hanno acquistato tutti ... leggo.it

Ultimo, la bufera per la nuova canzone. I fan di Emma attaccano: È un plagioUltimo pubblica la canzone Romantica, ma scoppia la polemica: i fan di Emma Marrone parlano di plagio. Cosa sta succedendo. donnaglamour.it