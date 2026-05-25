Ultimo e Emma Marrone la notizia e fan in rivolta | Assurdo

Da caffeinamagazine.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 4 luglio a Tor Vergata, circa 250mila persone sono attese per il concerto di Ultimo. L’evento, che ha già suscitato grande entusiasmo tra i fan, sta attirando l’attenzione anche di Emma Marrone, che ha espresso il suo disappunto. La data rappresenta un appuntamento di grande portata, con il pubblico che si prepara a vivere un momento storico. La manifestazione si svolgerà nel grande spazio all’aperto della periferia romana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’attesa cresce giorno dopo giorno e a Roma si respira già aria di evento storico. Il 4 luglio, nella cornice di Tor Vergata, Ultimo si prepara a radunare circa 250mila persone per un concerto che ha già il sapore del record. I biglietti, andati esauriti in appena tre ore, raccontano meglio di qualsiasi dato quanto sia forte il legame tra il cantautore romano e il suo pubblico. Un appuntamento che non sarà solo musica, ma una vera celebrazione della sua carriera. In scaletta, oltre ai grandi successi, ci sarà spazio anche per i brani più recenti, tra cui “Romantica”, il singolo che anticipa il nuovo album “Il giorno che aspettavo”, in uscita il 19 giugno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

ultimo e emma marrone la notizia e fan in rivolta assurdo
© Caffeinamagazine.it - Ultimo e Emma Marrone, la notizia e fan in rivolta: “Assurdo”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Insieme. Emma Marrone e Rkomi, lannuncio e fan impazziti: Così ci sorprendi

Video Insieme. Emma Marrone e Rkomi, lannuncio e fan impazziti: Così ci sorprendi

Notizie e thread social correlati

Emma Marrone, messaggio sulla prevenzione: “Non trascurate niente”. L’appello ai fanEmma Marrone ha condiviso un messaggio sui social media in cui invita i suoi follower a non trascurare nulla in tema di prevenzione.

Emma Marrone dimagrita, una fan: "Usa l'Ozempic?", la replica della cantante: "Stavo aspettando un commento da str**za"Emma Marrone ha pubblicato alcune foto su Instagram in cui appare visibilmente dimagrita, suscitando l’attenzione di una fan che ha chiesto se stesse...

Temi più discussi: Emma e Ultimo, è guerra tra i fan per il nuovo singolo Romantica: È un plagio. Il confronto; Emma Marrone, la casa doppia tra Roma e Milano: il salotto rock con pannelli acustici e il living in pelle con giungla indoor; Emma Marrone e Belen seppelliscono l'ascia di guerra, lo scambio social è virale: Le hai anticipate anni fa; Emma Marrone e Belén, la grande amicizia dopo le tensioni (e Stefano De Martino).

emma marrone ultimo e emma marroneUltimo ed Emma Marrone, è polemica tra fan sui social: Romantica è un plagio di L'Amore non mi bastaManca sempre meno al mega concerto di Ultimo a Tor Vergata, periferia sud-est di Roma. Il 4 luglio il cantautore romano è pronto a far cantare ben 250mila fan, che hanno acquistato tutti ... leggo.it

Ultimo, la bufera per la nuova canzone. I fan di Emma attaccano: È un plagioUltimo pubblica la canzone Romantica, ma scoppia la polemica: i fan di Emma Marrone parlano di plagio. Cosa sta succedendo. donnaglamour.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web