Josep Martinez primo portiere dell’Inter! In arrivo la promozione da parte di Chivu

Josep Martinez è stato ufficialmente nominato come portiere titolare dell'Inter. La decisione è stata comunicata recentemente da Chivu, che ha annunciato la promozione del giocatore. Martinez sostituirà il precedente titolare e assumerà il ruolo principale nella rosa nerazzurra. La squadra si prepara a nuove sfide con il portiere argentino tra i pali. Le ultime notizie confermano la scelta della società e la fiducia riposta nel nuovo numero uno.

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