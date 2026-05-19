Josep Martinez primo portiere dell’Inter! In arrivo la promozione da parte di Chivu
Josep Martinez è stato ufficialmente nominato come portiere titolare dell'Inter. La decisione è stata comunicata recentemente da Chivu, che ha annunciato la promozione del giocatore. Martinez sostituirà il precedente titolare e assumerà il ruolo principale nella rosa nerazzurra. La squadra si prepara a nuove sfide con il portiere argentino tra i pali. Le ultime notizie confermano la scelta della società e la fiducia riposta nel nuovo numero uno.
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ALLORA IL SECONDO PORTIERE DELLINTER PUÒ GIOCARE
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