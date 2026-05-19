Josep Martinez primo portiere dell’Inter! In arrivo la promozione da parte di Chivu

Da internews24.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Josep Martinez è stato ufficialmente nominato come portiere titolare dell'Inter. La decisione è stata comunicata recentemente da Chivu, che ha annunciato la promozione del giocatore. Martinez sostituirà il precedente titolare e assumerà il ruolo principale nella rosa nerazzurra. La squadra si prepara a nuove sfide con il portiere argentino tra i pali. Le ultime notizie confermano la scelta della società e la fiducia riposta nel nuovo numero uno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Liverpool su Dumfries! La clausola dell’esterno non lascia dubbi: si può fare Rinnovo Chivu, spuntano i dettagli dell’accordo: l’annuncio arriverà oggi? Ecco le ultime Pavard Inter, quale sarà il futuro del difensore francese? I pro e i contro della sua possibile permanenza in nerazzurro Calciomercato Inter LIVE: vertice tra Chivu e la dirigenza. Per la difesa spuntano due nuovi nomi Mercato Inter, c’è da rinforzare la difesa. Spuntano due nuovi nomi da 50 milioni: Araujo e Vuskovic Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato, ma volevamo lo scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

josep martinez primo portiere dell8217inter in arrivo la promozione da parte di chivu
© Internews24.com - Josep Martinez primo portiere dell’Inter! In arrivo la promozione da parte di Chivu
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ALLORA IL SECONDO PORTIERE DELLINTER PUÒ GIOCARE

Video ALLORA IL SECONDO PORTIERE DELLINTER PUÒ GIOCARE ?

Sullo stesso argomento

Conferenza stampa Chivu post Inter Como: «Vi svelo il segreto di questa stagione. Josep Martinez? È da un anno che mettete in croce…»di Giuseppe ColicchiaConferenza stampa Chivu post Inter Como: le parole del tecnico dei nerazzurri dopo la vittoria in semifinale di Coppa Italia La...

Josep Martinez all'Inter: titolare contro il Como? Chivu valuta, ma il futuro è in bilicoInter scende in campo questa sera per la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Como, e una novità tra i pali potrebbe incidere...

josep martinez josep martinez primo portiereInter e il portiere: Martinez titolare con un vice d’esperienza, il nomeJosep Martinez verso la consacrazione come portiere titolare dell'Inter. Il club nerazzurro ha deciso di investire diversamente, cercando un secondo di ... spaziointer.it

josep martinez josep martinez primo portiereJosep Martinez: L’Inter un sogno da bambino poi rivela su SommerIl portiere dell'Inter Josep Martinez ha parlato al matchday programme sulla stagione nerazzurra e in particolare la sua esperienza. spaziointer.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web