Mara Carfagna e l’appello ai salernitani | Basta con De Luca e il suo strapotere la città merita una svolta

Mara Carfagna è tornata nella sua regione e si è recata a Salerno per rivolgere un appello ai cittadini in vista delle elezioni amministrative che si terranno domenica e lunedì prossimi. Durante un evento pubblico, ha invitato gli elettori a non sostenere più l’attuale sindaco, che sta cercando di ottenere un quinto mandato alla guida della città. L’intervento si è concentrato sulla richiesta di una svolta politica e sulla volontà di favorire un cambiamento nel panorama locale.

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Mara Carfagna torna nella sua regione e va a Salerno per esortare la cittadinanza, in vista delle elezioni amministrative di domenica e lunedì prossimi, a non votare ancora per Vincenzo De Luca, che tenta la quinta scalata alla guida della città. L’ex ministro e deputato di Noi Moderati ha usato toni aspri contro il “vicerè”. “Marenghi candidato di spessore”. “ Conosco la famiglia Marenghi e il profilo del nostro candidato. È un profilo di grande autorevolezza ed è quella boccata d’aria fresca che serve a questa città, dopo tanti anni di gestione del potere che hanno soffocato le migliori energie”. Mara Carfagna ha le idee chiare, lo dice ai giornalisti a Salerno, a margine di un incontro con i candidati della lista di Noi Moderati, a sostegno dell’aspirante sindaco del centrodestra Gherardo Maria Marenghi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mara Carfagna e l’appello ai salernitani: “Basta con De Luca e il suo strapotere, la città merita una svolta” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Mara Carfagna: "Quella di La Russa era una battuta, strumentalizzata eccessivamente dalla sinistra" De Luca-Gliozzi si può. Per il Modena è una svoltaNelle infinite altalene di questo campionato, rieccoci di fronte ad una squadra in pienissimo stile Sottil: intensa, pragmatica, equilibrata. Il Presidente del #Senato #LaRussa che fa battute su surreali #triangoli tra lui Mara #Carfagna e Maria Stella #Gelmini fa vergognare di essere cittadine/i di questo paese. x.com Carfagna difende La Russa: 'Battuta strumentalizzata dalla sinistra'Mara Carfagna, segretaria di Noi Moderati, è intervenuta da Salerno per commentare le polemiche sorte a seguito di una battuta pronunciata dal presidente del Senato, Ignazio La Russa. Carfagna ha mini ... it.blastingnews.com Domande discriminatorie ai colloqui di lavoro reddit La Russa: Non male una seduta a tre con la Carfagna e la GelminiBattuta sopra le righe del presidente del Senato Ignazio la Russa in apertura del convegno Safe: social, adolescenti, famiglie, educazione. Le quattro dimensioni della sicurezza digitale dei minori, o ... repubblica.it