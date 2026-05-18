Mara Carfagna e l’appello ai salernitani | Basta con De Luca e il suo strapotere la città merita una svolta
Mara Carfagna è tornata nella sua regione e si è recata a Salerno per rivolgere un appello ai cittadini in vista delle elezioni amministrative che si terranno domenica e lunedì prossimi. Durante un evento pubblico, ha invitato gli elettori a non sostenere più l’attuale sindaco, che sta cercando di ottenere un quinto mandato alla guida della città. L’intervento si è concentrato sulla richiesta di una svolta politica e sulla volontà di favorire un cambiamento nel panorama locale.
Mara Carfagna torna nella sua regione e va a Salerno per esortare la cittadinanza, in vista delle elezioni amministrative di domenica e lunedì prossimi, a non votare ancora per Vincenzo De Luca, che tenta la quinta scalata alla guida della città. L’ex ministro e deputato di Noi Moderati ha usato toni aspri contro il “vicerè”. “Marenghi candidato di spessore”. “ Conosco la famiglia Marenghi e il profilo del nostro candidato. È un profilo di grande autorevolezza ed è quella boccata d’aria fresca che serve a questa città, dopo tanti anni di gestione del potere che hanno soffocato le migliori energie”. Mara Carfagna ha le idee chiare, lo dice ai giornalisti a Salerno, a margine di un incontro con i candidati della lista di Noi Moderati, a sostegno dell’aspirante sindaco del centrodestra Gherardo Maria Marenghi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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