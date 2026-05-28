La segnalazione di un lettore | Un bivacco fra erba e sporcizia in via Pigafetta

Da ilpescara.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un lettore ha segnalato un bivacco di persone tra erba e sporcizia in via Pigafetta, a circa 100 metri dall’ingresso del porto turistico, a pochi metri da piazza Caduti del mare e a 50 metri dal liceo Scientifico Galilei. La zona presenta cumuli di rifiuti e vegetazione spontanea, con alcuni vestiti e rifiuti abbandonati visibili tra l’erba. La segnalazione è stata inviata alle autorità competenti.

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Un nostro lettore ci ha inviato una segnalazione riguardante via Pigafetta:“Abito in una via a 100 metri dall ingresso del porto turistico, una decina di metri da piazza Caduti del mare e 50 metri dal liceo Scientifico Galilei. Un triangolo di verde nella via è diventato un ammasso di erba alta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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