Emergenza rifiuti nel quartiere Ferrovia | residenti pronti a contestare la Tari

Nel quartiere Ferrovia si registrano cassonetti pieni e rovesciati, con rifiuti abbandonati sui marciapiedi e sacchi che ostacolano il passaggio pedonale. La presenza di odori forti e insetti è segnalata dai residenti, mentre i sacchi e i cartoni bloccano le strade. La situazione sta portando alcuni abitanti a minacciare proteste contro la tassa sui rifiuti.

Cassonetti stracolmi e rovesciati, rifiuti sui marciapiedi, sacchi e cartoni che bloccano i passaggi pedonali, odori insopportabili e presenza di insetti. Torna a farsi sentire il gruppo civico Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia, che rilancia l'allarme sulla situazione igienico-ambientale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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