Foggia rogo nel quartiere Ferrovia | i residenti salvano la zona

Nelle prime ore di lunedì 20 aprile, un incendio ha coinvolto un esercizio commerciale in via Piave nel quartiere Ferrovia di Foggia. I residenti della zona sono intervenuti per tentare di mettere in sicurezza l’area, contribuendo a contenere il fuoco prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e i soccorritori, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e messo in sicurezza l’area interessata dall’incendio.

Un incendio ha scosso il quartiere Ferrovia di Foggia nelle prime ore di questo lunedì 20 aprile, colpendo un esercizio commerciale situato in via Piave. Il rogo, divampato intorno alle 4 del mattino nei pressi dell’ex London Pub, ha costretto diversi residenti all’evacuazione immediata per garantire la loro incolumità. L’intervento dei soccorsi e il coraggio della cittadinanza. La gestione dell’emergenza è stata caratterizzata da una risposta rapida da parte degli abitanti della zona, che sono stati i primi a segnalare il pericolo ai Vigili del Fuoco. Grazie alla tempestività con cui gli abitanti hanno dato l’allarme, i professionisti del 115 sono riusciti a domare le fiamme prima che queste potessero estendersi alle tende dell’edificio o compromettere l’intera struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foggia, rogo nel quartiere Ferrovia: i residenti salvano la zona Notizie correlate Degrado nel Quartiere Ferrovia di Foggia: la segnalazione arriva anche dal Centro Culturale Islamico di Foggia BangladeshDegrado nel Quartiere Ferrovia di Foggia: la segnalazione arriva anche dal Centro Culturale Islamico di Foggia Bangladesh Il degrado sociale non ha... Foggia. Incendio nel quartiere Ferrovia, si è sfiorata la tragediaFOGGIA - Poco prima delle 4 del mattino, solo grazie all’intervento immediato di un paio di residenti che hanno dato subito l’allarme, i Vigili del... Contenuti di approfondimento Si parla di: Incendio distrugge il capannone di un imprenditore edile nel Foggiano: si indaga sulla natura del rogo. DISSUASORI ULTRASUONI Foggia, via Monfalcone nel degrado totale: i residenti valutano dissuasori ad ultrasuoni anti-bivaccoCresce la tensione in via Monfalcone, nel quartiere Ferrovia, dove i residenti denunciano da tempo una situazione di degrado costante ... statoquotidiano.it TENSIONE VIA PODGORA Foggia, nuova tensione nel Quartiere Ferrovia. Residenti esasperati in via Podgora: Basta, non ce la facciamo piùNuovo episodio di tensione tra via Podgora e via Monfalcone a Foggia. I residenti del Quartiere Ferrovia denunciano degrado, insicurezza e chiedono controlli continui. statoquotidiano.it