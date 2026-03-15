I lavori per la realizzazione del campo Sinti nella zona artigianale di Pavia Est sono stati autorizzati, segnando l'inizio ufficiale del progetto. I residenti nel quartiere si sono opposti alla decisione e hanno dichiarato che sono pronti a ricorrere alle vie legali. La questione ha generato reazioni contrastanti tra chi sostiene l’intervento e chi si oppone, creando un dibattito acceso nella comunità.

Il primo passo verso la realizzazione del campo Sinti nella zona artigianale di Pavia Est è stato compiuto. Attraverso una determina dirigenziale Palazzo Mezzabarba ha affidato a un ingegnere pavese la progettazione dell’impianto elettrico, idrico e fognario nonché la redazione del piano di sicurezza e coordinamento. I lavori alla base dell’insediamento che accoglierà 38 persone oggi residenti in piazzale Europa costeranno 33mila euro, mentre per realizzare il campo vero e proprio se ne spenderanno 600mila. "Un terreno incolto salvato dalla variante al Pgt della giunta Fracassi – commenta il comitato di quartiere – deve diventare asfalto e parcheggio con allacciamenti fognari per case mobili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Campo sinti, via libera ai lavori. Residenti nel quartiere contrari: "Pronti ad andare in tribunale"

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