Emanuele De Negri chi era il 20enne morto nell' incidente a Tor San Lorenzo

Notizia in breve

Emanuele De Negri, 20 anni, ha perso la vita durante un incidente stradale avvenuto nella notte di domenica 31 maggio a Tor San Lorenzo, nel territorio di Ardea. La vettura su cui viaggiava si è ribaltata lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.