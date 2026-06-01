Emanuele De Negri chi era il 20enne morto nell' incidente a Tor San Lorenzo

Da romatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Emanuele De Negri, 20 anni, ha perso la vita durante un incidente stradale avvenuto nella notte di domenica 31 maggio a Tor San Lorenzo, nel territorio di Ardea. La vettura su cui viaggiava si è ribaltata lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

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Emanuele De Negri, 20 anni, è morto nella notte di domenica 31 maggio nell'incidente stradale avvenuto a Tor San Lorenzo, nel territorio di Ardea. Un tragico impatto che ha coinvolto una Lancia Ypsilon e una Mitsubishi, con una delle due vetture che si è ribaltata all'altezza dell'incrocio con. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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