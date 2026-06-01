Dopo la registrazione della scelta a Uomini e Donne, Ciro Solimeno e Elisa Leonardi continuano la loro relazione. Elisa Leonardi ha commentato pubblicamente, puntando Martina. Ciro Solimeno ha risposto alle critiche rivoltegli. La coppia appare ancora insieme, senza segnali di crisi visibili. La relazione tra i due prosegue senza interruzioni, secondo le ultime dichiarazioni e commenti pubblici.

Sono trascorse poche settimane dalla registrazione della scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne e, almeno per il momento, la relazione tra lui ed Elisa Leonardi sembra andare a gonfie vele. I due si stanno spesso mostrando insieme sui social e, nelle scorse ore, hanno fatto anche una diretta su TikTok in cui hanno risposto ad un po’ di domande dei loro fan. Nel corso del botta e risposta, Ciro ha replicato ad alcune critiche mosse da coloro i quali non credono al fatto che la loro storia possa durare a lungo, ma non solo. Elisa non ha esitato a commentare la scelta avvenuta a UeD facendo una battuta infelice su Martina Calabrò. Ciro Solimeno replica a chi l’accusa di non durare con Elisa fuori da Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Elisa Leonardi punge Martina dopo UeD, Ciro Solimeno replica alle critiche

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