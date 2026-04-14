Durante la puntata del 14 aprile di Uomini e Donne, nel segmento dedicato al Trono Over, si sono svolti confronti tra i partecipanti. Marina Brachetta è stata presa di mira da alcuni presenti, mentre Ciro Solimeno è stato rifiutato da due delle sue corteggiatrici. Sono state anche annunciate alcune decisioni importanti da parte dei protagonisti del programma.

Nella puntata del 14 aprile di Uomini e Donne ci sono stati confronti al Trono Over, dove sono state prese anche delle decisioni drastiche. Al Trono Classico, Ciro Solimeno è stato rifiutato dalle sue corteggiatrici. Diego Tavani fa scalpore, Marina Brachetta piange a Uomini e Donne. La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco dedicato al ritorno di Diego Tavani, il quale sta conoscendo tre dame, ovvero, Rosanna Siino, Paola e Maria. Tutte e tre le frequentazioni andranno avanti, almeno fino a che non ci saranno degli sviluppi. Dopo un ballo, poi, Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno preso la parola per attaccare nuovamente Cinzia Paolini.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Marina Brachetta derisa a UeD, Ciro Solimeno “rifiutato” da Martina ed Elisa

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