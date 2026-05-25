Ciro Solimeno e Elisa Leonardi sono stati visti uscire insieme da Uomini e Donne. La puntata in cui il tronista ha fatto la sua scelta sarà trasmessa nei prossimi giorni. Elisa Leonardi ha commentato pubblicamente come sta andando, senza fornire dettagli specifici. La loro uscita ha sorpreso molti spettatori, soprattutto la stessa Leonardi. La scena è stata ripresa e condivisa sui social network.

In questi giorni verrà trasmessa la scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne. Il tronista è uscito dalla trasmissione insieme ad Elisa Leonardi, tra lo stupore di tutti, soprattutto della diretta interessata. La nascita di questa nuova coppia ha diviso molto il pubblico da casa, tra chi non crede minimamente alla veridicità del sentimento esistente tra di loro e chi, invece, è entusiasta di questo epilogo. Ad ogni modo, in queste ore, sul web stanno trapelando delle segnalazioni secondo le quali pare che la neocoppia sia stata avvistata insieme. Inoltre, la stessa corteggiatrice, malgrado sia vincolata a mantenere la privacy fino alla messa in onda della puntata della scelta, ha svelato come stiano andando le cose con Ciro. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi avvistati fuori da UeD: lei svela come sta andando

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Ciro Solimeno e Elisa Leonardi La Scelta e le Ultime Novità

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