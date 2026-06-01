Fatale sarebbe stata la sconfitta a Venezia, una batosta che può avere ripercussioni e stravolgere i ruoli sul nome del candidato premier Il sindaco di Genova Silvia Salis va verso la leadership del cosiddetto "campo largo" per quanto riguarda le prossime elezioni politiche che si dovrebbero. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Elezioni, Silvia Salis verso leadership “campo largo”, con stabilicum csx obbligato a indicare nome candidato premier

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SILVIA SALIS ED ELLY SCHLEIN: DUE DONNE PER UN SOLO POSTO DA LEADER DEL CAMPO LARGO

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