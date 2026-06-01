Elezioni Silvia Salis verso leadership campo largo con stabilicum csx obbligato a indicare nome candidato premier
La candidata della coalizione di centrosinistra, Silvia Salis, si avvicina alla leadership del campo largo dopo una pesante sconfitta a Venezia. La sconfitta rischia di influenzare le decisioni sul candidato premier, con il partito che si aspetta di indicare un nome entro breve. La disfatta elettorale ha messo in discussione la tenuta del fronte alleato, obbligando a una riflessione sulle strategie future.
Fatale sarebbe stata la sconfitta a Venezia, una batosta che può avere ripercussioni e stravolgere i ruoli sul nome del candidato premier Il sindaco di Genova Silvia Salis va verso la leadership del cosiddetto "campo largo" per quanto riguarda le prossime elezioni politiche che si dovrebbero. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
SILVIA SALIS ED ELLY SCHLEIN: DUE DONNE PER UN SOLO POSTO DA LEADER DEL CAMPO LARGO
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