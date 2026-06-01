Elezioni Colombia il trumpiano De La Espriella in vantaggio su Cepeda | Washington esulta la sinistra contesta il voto

Da ilfattoquotidiano.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le elezioni in Colombia si sono concluse con il candidato considerato vicino alle posizioni di Donald Trump in vantaggio rispetto all'altro sfidante. Washington ha espresso soddisfazione per i risultati, mentre la sinistra ha contestato il voto. Le urne sono state chiuse, dopo una campagna segnata da influenze esterne e clima politico teso. I sondaggi avevano previsto risultati diversi, ma sono stati smentiti. La situazione rimane sotto osservazione.

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Urne chiuse. Sondaggi smentiti, complice l’ ingerenza Usa – tra propaganda e indicazioni di voto – e un clima politico avvelenato. La Colombia, più divisa che mai, corre verso gli estremi e scarica il centro. In testa il candidato di estrema destra Abelardo De La Espriella (Defensores de la patria), con il 43,7% dei voti (10,3 milioni), che si aggiudica il primo turno delle elezioni presidenziali. Risultato mai visto a Bogotà per un outsider senza esperienza politica. Segue il progressista Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico) – che era favorito nei sondaggi – con il 41,1% (9,6 milioni di voti). E mette in discussione l’ attendibilità dei risultati annunciati in diretta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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