Elezioni Colombia il trumpiano De La Espriella in vantaggio su Cepeda | Washington esulta la sinistra contesta il voto

Notizia in breve

Le elezioni in Colombia si sono concluse con il candidato considerato vicino alle posizioni di Donald Trump in vantaggio rispetto all'altro sfidante. Washington ha espresso soddisfazione per i risultati, mentre la sinistra ha contestato il voto. Le urne sono state chiuse, dopo una campagna segnata da influenze esterne e clima politico teso. I sondaggi avevano previsto risultati diversi, ma sono stati smentiti. La situazione rimane sotto osservazione.