Elezioni Colombia il trumpiano De La Espriella in vantaggio su Cepeda | Washington esulta la sinistra contesta il voto
Le elezioni in Colombia si sono concluse con il candidato considerato vicino alle posizioni di Donald Trump in vantaggio rispetto all'altro sfidante. Washington ha espresso soddisfazione per i risultati, mentre la sinistra ha contestato il voto. Le urne sono state chiuse, dopo una campagna segnata da influenze esterne e clima politico teso. I sondaggi avevano previsto risultati diversi, ma sono stati smentiti. La situazione rimane sotto osservazione.
Urne chiuse. Sondaggi smentiti, complice l’ ingerenza Usa – tra propaganda e indicazioni di voto – e un clima politico avvelenato. La Colombia, più divisa che mai, corre verso gli estremi e scarica il centro. In testa il candidato di estrema destra Abelardo De La Espriella (Defensores de la patria), con il 43,7% dei voti (10,3 milioni), che si aggiudica il primo turno delle elezioni presidenziali. Risultato mai visto a Bogotà per un outsider senza esperienza politica. Segue il progressista Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico) – che era favorito nei sondaggi – con il 41,1% (9,6 milioni di voti). E mette in discussione l’ attendibilità dei risultati annunciati in diretta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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