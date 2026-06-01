Nonostante abbia ottenuto il maggior numero di voti al primo turno, il candidato più votato alle elezioni in Colombia non ha ancora vinto. È un giovane avvocato e imprenditore, ma sarà necessario un secondo turno per decidere il nuovo presidente. I risultati indicano che ci sono altri candidati che affronteranno questa fase finale, anche se non sono stati ancora annunciati ufficialmente. La data del secondo turno è stata confermata e si svolgerà tra alcune settimane.

Nonostante sia stato il candidato più votato, il giovane avvocato e imprenditore Abelardo de la Espriella (a destra nella foto), esponente dell’estrema destra colombiana con il partito Difensori della Patria, dovrà confrontarsi in un secondo turno con il candidato della sinistra, Ivan Cepeda, sostenuto dall’attuale presidente della Colombia Gustavo Petro. L’appuntamento per il ballottaggio tra De la Espriella, che ieri ha ottenuto il 43% dei voti, e Cepeda, che ha avuto il 40%, è previsto il 21 giugno. De la Espriella è considerato “l’outsider” della scena politica colombiana ed è il volto che rappresenta la nuova destra del Paese sudamericano. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Elezioni in Colombia, chi sono i candidati che andranno al secondo turno

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Is Colombia heading for its most polarised election yet | The Economist

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