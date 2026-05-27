A pochi giorni dalle elezioni presidenziali in Colombia, sono tre i candidati in corsa per la carica di presidente. La competizione si svolgerà tra loro, senza altri candidati in gara. Le elezioni si avvicinano e si conoscono già i nomi dei principali contendenti, mentre i programmi e le proposte di ciascun candidato sono stati presentati e discussi nel corso della campagna elettorale.

Mancano pochi giorni per le elezioni presidenziali in Colombia e, nel mare di incertezza, uno scenario è certo: la partita per la guida del Paese sudamericano si giocherà a tre. Da mesi i sondaggi dei più svariati centri di analisi indicano che i favoriti degli elettori sono Iván Cepeda, candidato di sinistra sostenuto dall’attuale governo; Abelardo de la Espriella della destra e Paloma Valencia della formazione uribista di centrodestra. I pronostici sostengono che molto probabilmente Cepeda sarà al primo posto, ma avrà bisogno di misurarsi in un secondo turno (non si sa con quale altro candidato) per conquistare la presidenza. Cepeda, con il Partito Historico del presidente Gustavo Petro, sarebbe il più votato, con circa il 45% secondo il sondaggio Invamer ripreso dall’emittente americano Cnn. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Colombia, chi sono (e cosa propongono) i candidati alla presidenza

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