Elezioni il sindaco c’è il Consiglio forse | la lunga coda del voto tra controlli e possibili colpi di scena

Dopo la chiusura delle urne, il risultato delle elezioni appare ancora in bilico. A Palazzo San Giorgio si stanno svolgendo verifiche sui verbali e sui dati raccolti durante lo scrutinio. In alcuni casi sono state riscontrate incongruenze che richiedono ulteriori controlli. Mentre il nome del nuovo sindaco sembra ormai certo, la composizione del Consiglio resta incerta e soggetta a possibili modifiche. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa in merito agli esiti definitivi.

La corsa elettorale si è conclusa nelle urne, ma non nei palazzi. A Palazzo San Giorgio il dopo-voto assomiglia sempre più a una partita ancora aperta, dove verbali sotto esame, dati da verificare e incongruenze emerse durante i controlli impediscono di considerare definitivo qualsiasi risultato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Editoriale Siracusa sullorlo del voto: giochi di potere, ambizioni personali e silenzi colpevoli

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