Elezioni Pomes presidente della Provincia di Brindisi I dati del voto e il nuovo Consiglio

Da quotidianodipuglia.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, è stato eletto presidente della Provincia di Brindisi. Ha ottenuto la maggioranza dei voti durante le elezioni e si è assicurato la guida del nuovo Consiglio provinciale. La coalizione di centrosinistra ha supportato la sua candidatura, che ha prevalso rispetto agli altri candidati in corsa. La proclamazione ufficiale è avvenuta dopo lo scrutinio dei voti.

Alla fine, è stato il sindaco di Ostuni Angelo Pomes, in rappresentanza della coalizione di centrosinistra, a spuntarla, diventando così il nuovo presidente della Provincia di Brindisi. Niente da fare, invece, per il primo cittadino del capoluogo Giuseppe Marchionna, che si era messo a disposizione ben conoscendo le difficoltà che avrebbe incontrato il centrodestra, essendo ampiamente minoritario tra le amministrazioni comunali del territorio provinciale. Pochi, anzi pochissimi gli aventi diritto - che in questo caso non sono i cittadini ma i consiglieri comunali ed i sindaci - che non si sono recati a votare. Su un totale di 339 elettori, infatti, ad esprimere la loro preferenza sono stati in 322, vale a dire il 94,99 per cento. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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