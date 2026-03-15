Elezioni Pomes presidente della Provincia di Brindisi I dati del voto e il nuovo Consiglio

Il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, è stato eletto presidente della Provincia di Brindisi. Ha ottenuto la maggioranza dei voti durante le elezioni e si è assicurato la guida del nuovo Consiglio provinciale. La coalizione di centrosinistra ha supportato la sua candidatura, che ha prevalso rispetto agli altri candidati in corsa. La proclamazione ufficiale è avvenuta dopo lo scrutinio dei voti.

Alla fine, è stato il sindaco di Ostuni Angelo Pomes, in rappresentanza della coalizione di centrosinistra, a spuntarla, diventando così il nuovo presidente della Provincia di Brindisi. Niente da fare, invece, per il primo cittadino del capoluogo Giuseppe Marchionna, che si era messo a disposizione ben conoscendo le difficoltà che avrebbe incontrato il centrodestra, essendo ampiamente minoritario tra le amministrazioni comunali del territorio provinciale. Pochi, anzi pochissimi gli aventi diritto - che in questo caso non sono i cittadini ma i consiglieri comunali ed i sindaci - che non si sono recati a votare. Su un totale di 339 elettori, infatti, ad esprimere la loro preferenza sono stati in 322, vale a dire il 94,99 per cento. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Elezioni, Pomes presidente della Provincia di Brindisi. I dati del voto e il nuovo Consiglio Articoli correlati Elezioni, è Pomes il nuovo presidente della Provincia di Brindisi. I dati del votoAlla fine, è stato il sindaco di Ostuni Angelo Pomes, in rappresentanza della coalizione di centrosinistra, a spuntarla, diventando così il nuovo... Leggi anche: Provincia di Brindisi: nuovo presidente Angelo Pomes Sindaco di Ostuni Aggiornamenti e notizie su Elezioni Pomes presidente della... Temi più discussi: Risultati elezioni provinciali a Brindisi, Angelo Pomes è il nuovo presidente; Provincia di Brindisi resta al centrosinistra, Pomes nuovo presidente; Sindaci e consiglieri alle urne: si elegge il nuovo presidente della Provincia; Brindisi, elezioni provinciali: Angelo Pomes eletto presidente. Il nuovo presidente della Provincia di Brindisi è Angelo PomesIl sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, ha vinto le elezioni provinciali di Brindisi battendo il primo cittadino del capoluogo, Giuseppe Marchionna, e diventa il nuovo presidente della Provincia. La sfida ... trnews.it Angelo Pomes è il nuovo presidente della Provincia di BrindisiIl risultato finale dei voti ponderati assegna la vittoria ad Angelo Pomes, che ha ottenuto 57.485 voti, contro i 32.680 voti ponderati raccolti da Giuseppe Marchionna ... trmtv.it Angelo Pomes è il nuovo Presidente della Provincia di Brindisi Si è concluso lo scrutinio delle elezioni per la presidenza della Provincia di Brindisi. Il nuovo presidente è Angelo Pomes, sindaco di Ostuni, che ha ottenuto la maggioranza dei voti ponderati, sup facebook Provincia di Brindisi resta al centrosinistra, Pomes nuovo presidente. Segretario Pd Puglia, 'abbiamo doppiato il centrodestra' #ANSA x.com