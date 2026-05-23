L' impatto del voto e l' onda lunga sulle elezioni regionali

Da feedpress.me 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le elezioni amministrative in Sicilia si svolgeranno in un clima di tensione tra le forze politiche. Il voto regionale, previsto nelle prossime settimane, potrebbe influenzare i rapporti tra i partiti e gli alleati. La competizione elettorale si concentra su questioni locali, ma le conseguenze potrebbero estendersi a livello nazionale. Le alleanze e le strategie politiche sono al centro delle discussioni in vista delle consultazioni. Non sono stati ancora annunciati i candidati ufficiali o le date precise delle elezioni.

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Le elezioni amministrative in Sicilia assumeranno una chiave di lettura destinata a inasprire i rapporti tra le forze politiche. Di solito l’effetto domino è schermato dalla natura localistica del voto, scomposto in cortili elettorali che circoscrivono variabili e tattiche. Questa volta no. E non solo perché il test coinvolge quasi un milione di siciliani, o perché sono in ballo tre capoluoghi di provincia e altri comuni “sentinelle”, affidabili nel fiutare l’aria che tira. Il centrodestra è il più esposto all’incrocio dei venti delle urne. Tanto che il governatore Schifani si è defilato dalla campagna elettorale, consapevole che all’indomani del voto sarà lui il bersaglio dei cecchini. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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