Un vescovo ha chiarito di non aver mai invitato a votare per un candidato specifico durante le recenti elezioni. Ha precisato che le richieste di commento ricevute in queste ore sono state molte e fatte in buona fede, ma ha evitato di esprimere preferenze politiche. La sua posizione si inserisce nel dibattito sui temi religiosi e politici, senza sostenere né condannare alcuna opzione elettorale.

Macerata, 1 giugno 2026 – “Rispetto alla concitazione elettorale di queste ore sono molte le sollecitazioni giunte in buona fede per avere un mio commento. Altre di diverso tenore, che respingo, provano a spiegare quanto siano giuste le posizioni di una parte o di un’altra”. Inizia così il commento del vescovo di Macerata Nazzareno Marconi. Nel suo intervento non si schiera, ovviamente, con nessuno dei due candidati al ballottaggio, Sandro Parcaroli e Gianlica Tittarelli. Ma dice perché è importante andare a votare. Parla anche della sua nostalgia per la politica di un tempo. “Vorrei rassicurare, il vescovo non ha molte idee, ma quelle poche le ha chiare e sono quelle che ripete da sempre – scrive monsignor Marconi -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni e il caso dei cattolici, il vescovo: "Mai detto di votare per uno per l’altro”

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Il vescovo: «Per una speranza che ci spinga a partecipare»

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