Lo storico ha commentato un episodio recente osservando che i cattolici si trovano in una condizione di forte offesa, evidenziando come questa situazione rappresenti una rottura significativa rispetto ai secoli passati. Secondo le sue parole, si tratta di una provocazione evidente e di un decadimento del rispetto verso le autorità religiose cattoliche, che non si era mai verificato da quando Gerusalemme non è più sotto controllo cristiano.

Roma, 30 marzo 2026 – “Una radicale presa di posizione che corrisponde non solo a una provocazione oggettiva, ma anche al venir meno di un sistema di rispetto per le autorità cattoliche che non si era mai verificato da quando Gerusalemme non è più in mani cristiane”. Ripercorrendo la storia di Gerusalemme, città santa per le tre religioni monoteiste, lo storico Franco Cardini critica duramente l’atto di forza con cui la polizia israeliana ha impedito al cardinale Pierbattista Pizzaballa e a padre Francesco Ielpo, l’ accesso alla Basilica del Santo Sepolcro in occasione della Domenica delle Palme. Gerusalemme, Pizzaballa celebra messa davanti al Monte degli Ulivi Il governo israeliano parla di ragioni di sicurezza legate alla guerra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lo storico Cardini sul caso Pizzaballa: “Cattolici mai tanto offesi. Dopo secoli saltati tutti gli equilibri”

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