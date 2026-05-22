In vista delle elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio, gli elettori devono assicurarsi di avere a disposizione la tessera elettorale valida. Chi l’ha smarrita o esaurita può richiederne una nuova presso gli uffici comunali o online, rispettando le tempistiche stabilite. Per chi ha cambiato residenza, è necessario aggiornare i dati presso gli uffici elettorali del nuovo comune di iscrizione. Questi aggiornamenti sono fondamentali per poter esercitare correttamente il diritto di voto nelle consultazioni di quest’anno.

Roma, 22 maggio 2026 – Conto alla rovescia per le elezioni comunali 2026. Domenica 24 e lunedì 25 maggio gli elettori di 743 amministrazioni italiane sono chiamati alle urne per rinnovare sindaci e consigli comunali. I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 del giorno successivo, mentre l'eventuale turno di ballottaggio nei comuni sopra i 15mila abitanti si svolgerà domenica 7 e lunedì 8 giugno con gli stessi orari. Per votare occorre presentarsi al seggio indicato sulla propria tessera elettorale con due documenti: la tessera stessa e un documento d'identità in corso di validità – carta d'identità, passaporto o patente di guida. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tessera elettorale esaurita o persa, cosa fare per votare alle elezioni comunali. E in caso di cambio di residenza?

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