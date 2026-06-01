Durante le elezioni comunali di Milano del 2027, il candidato sostenuto dal generale Vannacci sembra essere in vantaggio, con Bastoni in prima posizione. Bastoni è un imprenditore che ha militato nella Lega e poi in Forza Italia. Al secondo posto si trova Prosperini. Si parla di un possibile accordo con le forze di centrodestra, ma non ci sono conferme ufficiali.

Secondo fonti raccolte da Il Giornale d’Italia, tra i profili valutati dal generale ci sarebbe in pole position Massimiliano Bastoni, imprenditore, già esponente della Lega e successivamente di Forza Italia. Tra le ipotesi sul tavolo figura anche Pier Gianni Prosperini. Tuttavia, l'obiettivo priorit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilgiornaleditalia.it - Elezioni comunali Milano 2027, Vannacci lancia il candidato: in pole Bastoni, poi Prosperini, ma si punta ad alleanza con cdx

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Elezioni Milano, Vannacci lancia la sfida: in campo nel 2027

Notizie e thread social correlati

Comunali a Milano, la variabile Vannacci: “Alle elezioni ci saremo, anche soli. Abbiamo già un candidato sindaco”Il rappresentante di Futuro Nazionale ha confermato che il partito parteciperà alle elezioni comunali di Milano nel 2027, anche se dovesse...

Elezioni comunali Milano, Ronzulli (FI) lancia la corsa a Lupi: "Politico con visione", ma Piscina (Lega): "Serve altro"A pochi mesi dalle elezioni comunali di Milano, si intensificano le discussioni tra i diversi schieramenti.

Temi più discussi: Sala, il post elezioni e lo sguardo alla sfida di Palazzo Marino nel 2027: Vannacci ha un Futuro in Italia, ma a Milano non sfonda; Elezioni comunali di Milano 2027, la sfida oltre i candidati; Vannacci punta su Milano: Avremo la nostra lista e forse un sindaco. E lancia la sfida a Fontana e Marina Berlusconi; Elezioni Roma 2027, riunione fiume di FdI. Sul tavolo tre nomi, la scelta entro l'estate.

L’incognita Vannacci nel rebus Milano: un candidato sindaco di Futuro Nazionale?Roberto Vannacci prepara la sfida per le comunali di Milano 2027: Futuro Nazionale avrà un proprio candidato sindaco. Ecco i nomi possibili ... policymakermag.it

Milano, Vannacci e il voto 2027: Avrò un candidato sindaco. Fratelli d'Italia e Lega non chidono, il no secco di Forza ItaliaIl generale conferma: Saremo in campo, priorità alla sicurezza. L'annuncio agita il centrodestra. L'azzurro Sorte: Allargare il perimetro dell'alleanza con un civico. Noi moderati: Non abbiamo bi ... milano.corriere.it

Come sono andate le elezioni comunali? reddit