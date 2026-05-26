Il rappresentante di Futuro Nazionale ha confermato che il partito parteciperà alle elezioni comunali di Milano nel 2027, anche se dovesse affrontarle da solo. Ha aggiunto che il partito ha già un candidato sindaco designato. La dichiarazione è stata rilasciata in vista della prossima tornata elettorale, senza specificare dettagli sul nome del candidato o sulle eventuali alleanze.

Milano – “Il candidato sindaco milanese di Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci? Noi parteciperemo alle elezioni comunali del 2027. Da soli o nel centrodestra? Tutto ciò dipende non solo da noi, ma dalla coalizione di centrodestra. Se FdI, Lega, FI e Nm non vorranno sedersi a un tavolo con noi, alle Comunali correremo da soli. Abbiamo già un candidato sindaco, ma il nome non sarà svelato subito”. Parole di Max Bastoni, che lo scorso 5 maggio ha aderito al neonato partito del generale e fa parte del Comitato numero 509 di Fn. “I comitati, a livello nazionale, per ora sono 1.200 e a Milano ce ne sono 10, in attesa dell’assemblea costituente del 13 e 14 giugno a Roma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Comunali a Milano, la variabile Vannacci: “Alle elezioni ci saremo, anche soli. Abbiamo già un candidato sindaco”

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