In Colombia si è svolto il primo turno delle elezioni, con la vittoria della destra. Alcuni sostenitori hanno subito accusato di brogli elettorali. Il candidato Abelardo De la Espriella, noto per le sue posizioni contro narcos e Farc, si prepara al ballottaggio previsto per il 21 giugno. Nel frattempo, il premier argentino Javier Milei ha già commentato la situazione con entusiasmo.

Avanti Abelardo De la Espriella, arcinemico di narcos e Farc. Ballottaggio il 21 giugno. Il premier argentino Javier Milei già esulta. Abelardo de la Espriella, soprannominato El Tigre, vola in testa al primo turno delle elezioni presidenziali in Colombia ottenendo il 43,7%. De la Espriella è un ammiratore di Donald Trump e si è candidato per il partito Defensores de la patria, una formazione molto di destra che non ha rappresentanti in Parlamento. Cepeda è un filosofo marxista, figlio di un leader comunista, ma viene ritenuto il rappresentante di un governo fallimentare. Il candidato del Patto storico ha dichiarato che non riconoscerà i risultati delle elezioni finché non saranno chiariti i dubbi e le contestazioni in diversi seggi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Elezioni Colombia, primo turno alla destra. I compagni gridano subito ai brogli

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Elezioni in Colombia, estrema destra in vantaggio a sorpresa

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