Elezioni Colombia il candidato filo-Trump in testa al primo turno | il Paese si gioca il futuro al ballottaggio
Durante il primo turno delle elezioni presidenziali in Colombia, il candidato con un orientamento filo-trumpiano ha ottenuto il 43,7% dei voti, mentre il suo avversario progressista ha raggiunto il 40,9%. La differenza tra i due è di circa tre punti percentuali. Il risultato ha portato alla convocazione di un ballottaggio previsto per il 21 giugno, in cui si deciderà il nuovo presidente del paese.
Il primo turno delle presidenziali in Colombia consegna un serrato ballottaggio per il 21 giugno tra l'ultranazionalista trumpiano Abelardo de la Espriella (43,7%) e il progressista Iván Cepeda (40,9%). La sfida spacca il Paese tra ricette neoliberiste e difesa dello stato sociale, inserendosi in una più ampia guerra fredda continentale che tocca anche le rivolte per il litio nella vicina Bolivia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Il candidato di destra alle elezioni presidenziali in #Colombia, @ABDELAESPRIELLA, chiude in vantaggio al primo turno e se la giocherà al ballottaggio del 21 giugno contro il candidato della sinistra narco-comunista. Potrà contare sul sostegno di tutto il centr x.com
Il candidato di estrema destra, l'avvocato Abelardo de la Espriella, del movimento Difensori della Patria, e il candidato di sinistra, il senatore Ivàn Cepeda, del Patto Storico, si sfideranno al secondo turno delle elezioni presidenziali colombiane il 21 giugno 202 facebook
Cosa ne pensi delle elezioni in Colombia? Colombiani; che succede? Qual è il divario generale o i temi di discussione per i candidati? reddit
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