Elezioni Colombia il candidato filo-Trump in testa al primo turno | il Paese si gioca il futuro al ballottaggio

Notizia in breve

Durante il primo turno delle elezioni presidenziali in Colombia, il candidato con un orientamento filo-trumpiano ha ottenuto il 43,7% dei voti, mentre il suo avversario progressista ha raggiunto il 40,9%. La differenza tra i due è di circa tre punti percentuali. Il risultato ha portato alla convocazione di un ballottaggio previsto per il 21 giugno, in cui si deciderà il nuovo presidente del paese.