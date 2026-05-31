Oggi, in Colombia, si vota per il nuovo presidente. Tra i candidati in corsa ci sono Ivan Cepeda e Abelardo de la Espriella. Le urne sono aperte in tutto il paese, con milioni di cittadini chiamati a esprimersi. La giornata elettorale si svolge senza incidenti rilevanti, e si attendono i risultati nelle prossime ore. La scelta dei cittadini determinerà il prossimo inquilino del palazzo presidenziale.

La Colombia che si presenta oggi, domenica 31 maggio, alle urne per eleggere il nuovo presidente è un Paese fortemente polarizzato ed esasperato da un conflitto armato interno che, pur ridimensionato dopo l’accordo di pace del 2016 con le Forze Armate Rivoluzionarie (Farc), continua a mettere in ginocchio diverse aree del Paese. La campagna mette di fronte un fronte di governo che punta a mantenere la sinistra al potere dopo la storica vittoria di Gustavo Petro nel 2022 e un’opposizione divisa, in cui hanno guadagnato spazio nuove figure “outsider” e messaggi incentrati sulla sicurezza, sullo scontro politico e sul rifiuto delle élite tradizionali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oggi la Colombia va alle urne per il nuovo Presidente, occhi puntati su Ivan Cepeda e Abelardo de la Espriella

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Esto es increíble, nuestro tigre será el próximo presidente de Colombia.

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