Minacce agli elettori, che non devono “prendere la strada sbagliata”. Eserciti di propaganda con imprese, influencer e autorevoli media arruolati per fare leva sulla paura. E addirittura lavoratori costretti a votare contro la sinistra, perché Iván Cepeda presidente non s’ha da fare. Parodiando sant’Ignazio di Loyola: Todo modo per assecondare la volontà degli Stati Uniti e della destra internazionale a Bogotà, dove il clima politico è stato avvelenato ben prima dell’apertura delle urne. “Se la Colombia, Dio non lo voglia, prende la strada sbagliata, tutti i cattivi attori che oggi sono a Cuba e in Venezuela e Nicaragua si trasferiranno lì”,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elezioni presidenziali in Colombia, la strategia di Trump e della destra globale per ostacolare la corsa del candidato progressista Cepeda

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El presidente de Colombia habla tras la reunión con Trump en la Casa Blanca | Al Rojo Vivo

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