Elezioni | Isola verso la vittoria al primo turno a Faenza ma a Cervia si rischia il ballottaggio - LA DIRETTA

Alle 15 sono iniziati lo spoglio delle schede e l’aggiornamento sui risultati delle elezioni amministrative in due comuni. A Faenza, il candidato più votato al primo turno sembra poter ottenere la vittoria senza bisogno di ballottaggio. A Cervia, invece, si registra una situazione più incerta, con il rischio di dover ricorrere a un secondo turno di votazioni. I risultati ufficiali saranno disponibili nelle prossime ore.

Urne chiuse e alle 15 inizia lo spoglio per le elezioni amministrative di Faenza e Cervia. I due comuni sono infatti chiamati a determinare le nuove amministrazioni per il prossimo mandato. In entrambe le città sono quattro i candidati sindaci a confronto. RavennaToday segue in diretta minuto per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Barbero per il no al referendum: Il rischio sono magistrati agli ordini della politica

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