Sabato sarà il giorno del silenzio elettorale: tutti gli stand delle liste e dei partiti dovranno chiudere, compresi quelli di volontariato. La mobilitazione sui social si è intensificata, con molte persone che commentano e criticano le campagne elettorali. Nessun mercato aperto in città, nessun evento pubblico in programma. La giornata sarà dedicata al rispetto del divieto di propaganda, con le attività di campagna elettorale sospese fino alla chiusura delle urne.

Arezzo, 1 giugno 2026 – Non hanno neanche un mercato dove sfogarsi. No, perché sabato sarà il giorno del silenzio e anche gli stand delle liste e dei partiti saranno costretti a chiudere gli ombrelloni. E pensare che sabato c’erano tutti: comprese le liste, quelle la cui corsa si è ormai esaurita al primo turno, compresi parecchi candidati, con le doppiette scariche dopo la caccia alle preferenze. Esauriti anche i cartelli elettorali: i manifesti che c’erano restano, anche se la colla comincia a cedere, pure se almeno quattro candidati a sindaco ormai sono fuori dalla contesa, chi per scelta, è il caso di Marco Donati, e chi per scarso consenso elettorale, Andreani, Marinelli e Menchetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elezioni Arezzo, scatta la bufera social. Squadre di volontari mobilitate

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