Tra le strade di Arezzo e i borghi della Valdichiana si avvicinano le elezioni comunali, con le urne che saranno aperte tra circa un mese. La campagna elettorale si sta intensificando mentre i residenti si preparano a scegliere i propri rappresentanti. La consultazione coinvolge il capoluogo e diverse frazioni, segnando un momento importante per il territorio.

Tra le strade del capoluogo aretino e i borghi della Valdichiana si respira un’aria di cambiamento che porterà i cittadini alle urne tra poco più di un mese. Il countdown è ufficialmente iniziato per le elezioni amministrative che vedranno Arezzo e Lucignano scegliere i propri nuovi vertici politici nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio, con la possibilità di un secondo turno a giugno per il comune più grande. Il calendario elettorale presenta alcune particolarità legate alla storia recente delle due località. Ad Arezzo, la tornata avviene dopo ben undici anni dall’ultima volta che gli elettori sono stati chiamati ai seggi, un ritardo accumulato a causa dello spostamento delle consultazioni del 2020 dovuto all’emergenza sanitaria da COVID-19.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arezzo e Lucignano al voto: scatta il countdown per le elezioni

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