Social senza freni | sotto un video elettorale esplode la bufera con insulti e bestemmie scatta la denuncia
Un video elettorale pubblicato online ha scatenato una forte ondata di insulti e bestemmie, portando alla denuncia di alcuni utenti coinvolti. In pochi secondi, commenti impulsivi sono apparsi sotto il contenuto, accompagnati da linguaggio offensivo. I social network, in particolare durante le campagne elettorali, si sono rivelati ancora una volta un luogo di confronto acceso, dove spesso si verificano attacchi personali e parole offensive, anche grazie alla possibilità di nascondersi dietro uno schermo.
Bastano pochi secondi, un commento scritto di impulso e uno schermo dietro cui nascondersi. Il web senza freni, soprattutto nei periodi di campagna elettorale, continua a trasformarsi in una piazza virtuale dove il confronto spesso lascia spazio agli insulti personali, agli attacchi gratuiti e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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