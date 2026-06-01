Eleonora Cecere contro Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo | Operata a marzo da loro neanche un messaggio

Eleonora Cecere denuncia che, dopo essere stata operata a marzo, nessuna delle due coinvolte, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo, le ha inviato un messaggio. La donna ha reso pubblica la mancanza di contatto da parte loro in quel periodo. La questione riguarda un intervento chirurgico subito dalla Cecere, senza ricevere alcun segno di attenzione o supporto da parte delle due.

Eleonora Cecere rompe il silenzio su Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo: "Mi hanno operata a marzo, non mi hanno mandato un messaggio. E so cosa dicevano di me alle mie spalle.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ilaria Galassi parla di Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo le sue rivelazioni

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