Morto a soli 28 anni l'attore Finnian Garbutt A marzo l'ultimo messaggio | Fasi finali della mia vita

È morto a 28 anni l’attore britannico noto per il ruolo nella serie televisiva. A marzo aveva pubblicato un messaggio in cui dichiarava di essere in fase terminale a causa di un cancro alla pelle al quarto stadio. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore, dopo aver condiviso pubblicamente la diagnosi e il suo stato di salute. La notizia ha suscitato attenzione sui social e tra i fan.