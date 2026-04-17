Morto a soli 28 anni l'attore Finnian Garbutt A marzo l'ultimo messaggio | Fasi finali della mia vita
È morto a 28 anni l’attore britannico noto per il ruolo nella serie televisiva. A marzo aveva pubblicato un messaggio in cui dichiarava di essere in fase terminale a causa di un cancro alla pelle al quarto stadio. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore, dopo aver condiviso pubblicamente la diagnosi e il suo stato di salute. La notizia ha suscitato attenzione sui social e tra i fan.
È morto l'attore britannico divenuto noto per il ruolo nella serie Hope Street. A marzo aveva annunciato di avere un cancro alla pelle al quarto stadio, condividendo pubblicamente la consapevolezza di essere alle fasi finali della sua vita.🔗 Leggi su Fanpage.it
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