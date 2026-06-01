Dopo il Serale di Amici 25, Elena D’Amario è stata avvistata in compagnia di un uomo molto noto nel mondo dello spettacolo. La coppia è stata fotografata durante una serata in città, mentre si scambiava sorrisi e abbracci. La ballerina, già protagonista del talent, non ha commentato pubblicamente la relazione. Nessuna conferma ufficiale è arrivata né dall’artista né dall’uomo. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social e dei media di settore.

Il Serale di Amici 25 è terminato ma Elena D’Amario torna al centro dei gossip pe un presunto flirt. Le indiscrezioni, iniziate a circolare a febbraio 2026, hanno riacceso l’interesse dei fan. La ballerina, giudice del talent, ha recentemente condiviso momenti sui social che hanno alimentato le speculazioni riguardo ad una nuova possibile relazione con questo famoso cantante italiano. Ex professore pronto a tornare ad Amici 26: le dichiarazioni Un legame che affonda le radici nel passato. Il legame tra Elena D’Amario e Marracash risale a un viaggio alle Maldive, dove si dice abbiano trascorso del tempo insieme. Questo episodio ha fatto nascere sospetti tra i fan, che ora sperano in un possibile flirt. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Elena D’Amario ritrova l’amore dopo Amici 25? Lui è famosissimo

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