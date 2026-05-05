Durante le puntate di Amici 25, si sono sollevate discussioni riguardo a una sospensione di un’eliminazione decisa durante il Serale. Elena D’Amario, ballerina, coreografa e giudice del programma, ha preso posizione pubblicamente per chiarire la sua decisione. La ballerina ha commentato le polemiche emerse in merito alla sua scelta, che ha generato reazioni tra il pubblico e i partecipanti.

Ballerina, coreografa, ma soprattutto giudice del Serale di Amici 25, Elena D’Amario commenta le ultime polemiche nate durante le puntate della trasmissione e legate alla sua scelta di sospendere una eliminazione. Le polemiche per la mancata eliminazione ad Amici 25. Giudice di Amici 25, insieme ad Amadeus, Cristiano Malgioglio e Gigi D’Alessio, nel corso delle ultime puntate dello show Elena D’Amario aveva preso una decisione controcorrente. La ballerina infatti aveva scelto di sospendere l’eliminazione tra Alex Calu ed Angie perché incapace di prendere una decisione in quel momento. Elena ha voluto quindi rispondere a chi l’ha criticata per questa scelta.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Amici 25, Elena D’Amario risponde alle polemiche sull’eliminazione bloccata

Amici 25 - Elena - Castle in the snow

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