Nella sesta puntata di Amici 25, tra la semifinale ormai vicina, si sono verificati alcuni episodi che hanno attirato l’attenzione dei telespettatori. In particolare, non c’è stata un’eliminazione tra i concorrenti Angie e Alex Calu, suscitando domande e discussioni tra il pubblico. A chiarire i fatti ci ha pensato Elena D’Amario, che ha fornito una versione dei fatti senza lasciar spazio a interpretazioni.

Amici 25 entra nella fase decisiva con la semifinale ormai alle porte, ma a far discutere è ancora quanto accaduto nella sesta puntata. Protagonista del momento è Elena D’Amario, che ha spiegato i motivi dietro la scelta di rinviare l’eliminazione tra Alex Calu e Angie. Un episodio che ha attirato l’attenzione del pubblico e che la giudice ha voluto chiarire in un’intervista, raccontando cosa l’ha spinta ad agire in quel modo. Il cachet di Amadeus per fare il giudice del Serale La semifinale sempre più vicina. La venticinquesima edizione di Amici, condotta da Maria De Filippi, si avvicina alla conclusione. Sabato andrà in onda la semifinale su Canale 5, con i giudici chiamati a decidere chi accederà alla finalissima.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Serale Amici 25, mancata eliminazione tra Angie e Alex Calu: la verità di Elena D’Amario

Notizie correlate

Amici 25: Alex Calu parla dopo l’eliminazione dal SeraleAlex Calu è stato eliminato durante la sesta puntata del Serale di Amici 25, andata in onda il 25 Aprile 2026.

Pagelle Amici 25 Serale: D’Amario e Amadeus esagerati, Plasma stona e snobba il canto. Angie, Emiliano ed Elena meritano il podioRoma, 4 aprile 2026 - Ecco le pagelle della terza puntata del Serale di Amici 25, quella andata in onda su Canale 5 sabato 4 aprile.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Lorenzo Salvetti sarà Maradona: il plot twist dopo Amici che nessuno si aspettava; Amici, Kiara e il dramma di mamma Cynthia: È cieca, è stato difficile crescere così; Serale Amici 25: i due allievi eliminati nella settima puntata; Amici 25, il crollo di Nicola: Ho paura che nessuno creda in me quando uscirò | Una sorpresa ai.

Amici 25, registrazione Serale 30 Aprile 2026: le anticipazioniIl talent di Canale 5 entra nella fase finale con sfide decisive, ospiti attesi e due eliminazioni che cambiano gli equilibri della gara. anticipazionitv.it

Registrazione Amici 25 Serale 2026| Anticipazioni ed eliminato 2 maggio: guanti di sfida e ospitiAnticipazioni registrazione Amici 25 di oggi 30 aprile 2026: cosa accadrà nel settimo serale? Gli spoiler sugli eliminati e gli ospiti ... ilsussidiario.net

Riccardo Stimolo è uscito dal Serale di Amici 25 senza una proposta discografica e con una paura detta ad alta voce: tornare a fare l’elettricista. Da qui parte il nostro editoriale: Amici offre occasioni enormi, ma il mercato fuori può anche non aspettare nessun - facebook.com facebook

Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) / Posts / X x.com