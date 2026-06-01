Le quote per la vittoria di X Factor 2026 sono cambiate dopo l’addio di Achille Lauro. La produzione ha deciso di puntare su uno dei cantanti più noti tra i partecipanti, modificando le scommesse e le valutazioni di mercato. Le nuove quote riflettono la maggiore probabilità di successo di questo artista, che ora figura tra i favoriti alla vittoria del talent show.

SANREMO, ITALY - FEBRUARY 11: Irama attends the 75th Sanremo Music Festival 2025 at Teatro Ariston on February 11, 2025 in Sanremo, Italy. (Photo by D.VenturelliDaniele VenturelliGetty Images ) Dopo l'addio di Achille Lauro, la produzione ha scelto uno dei cantanti più popolari per completare il tavolo: confermati Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia Sarà proprio Irama a sostituire Achille Lauro al tavolo dei giudici di X Factor 2026: dopo l'addio del cantautore romano, era già circolata la voce del suo possibile sostituto, poi annunciato ufficialmente dalla produzione. Completerà il cast composto da Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia, tutti confermati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Effetto Irama su X Factor 2026: ecco come cambiano le quote per la vittoria

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