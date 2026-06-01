Edoardo e Zieed due vite spezzate in poche ore Lo strazio della mamma davanti ai soccorsi
Un giovane di 30 anni è morto sabato a Quarrata dopo un incidente stradale. Lo scontro frontale tra il suo scooter e un'auto ha provocato ferite gravissime, risultate fatali. La mamma, presente sul luogo, ha assistito allo scenario e si è trovata davanti ai soccorsi. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente dello scooter non c'era più nulla da fare.
Pistoia, 1 giugno 2026 – Ancora una giovane vita spezzata a Quarrata, sabato 30 maggio: Zieed Zitouni, 30 anni ancora da compiere, è deceduto in seguito alle ferite riportate nel violento scontro frontale con una macchina mentre era a bordo del suo scooter. Un triste sabato di lutto per la comunità del territorio quarratino, devastato in meno di 24 ore dalla morte di due giovani: già nelle prime ore del mattino infatti aveva perso la vita Edoardo Venturini, 24 anni, in un incidente d’auto a Campiglio, mentre il suo amico che viaggiava con lui si trova ricoverato al San Jacopo ed ha subito un delicato intervento. Zieed Zitouni, di origini... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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