edoardo e zieed due vite spezzate in poche ore lo strazio della mamma davanti ai soccorsi

Notizia in breve

Un giovane di 30 anni è morto sabato a Quarrata dopo un incidente stradale. Lo scontro frontale tra il suo scooter e un'auto ha provocato ferite gravissime, risultate fatali. La mamma, presente sul luogo, ha assistito allo scenario e si è trovata davanti ai soccorsi. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente dello scooter non c'era più nulla da fare.