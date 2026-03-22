A Filottrano, un uomo di nome Paolo Accorroni è morto improvvisamente davanti ai suoi quattro figli dopo aver donato sangue e tornato a casa. La moglie ha assistito allo sforzo dei soccorritori durante le manovre di rianimazione, ma il cuore non ha ripreso a battere. La tragedia si è consumata nel domicilio familiare, lasciando nello shock la famiglia e la comunità.

FILOTTRANO Un malore improvviso in casa, la corsa del 118, le disperate manovre rianimatorie per far ripartire il cuore. E la resa, dopo quaranta minuti di massaggio cardiaco. Una tragedia immane si è consumata ieri alle 14,10 in un’abitazione a Filottrano, di fronte a una moglie disperata e quattro figli impietriti dal dolore, che ora piangono il loro papà eroe, sempre presente per la famiglia e per la comunità. Paolo Accorroni aveva 49 anni (ne avrebbe compiuti 50 il 5 maggio). L’impegno Sensei (maestro) di judo, donatore di sangue, responsabile dei gruppi scout della parrocchia, volontario della Protezione civile, collaboratore della Filottranese Calcio. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Dona il sangue, torna a casa e viene stroncato da un malore a Filottrano: Paolo Accorroni muore davanti ai 4 figli. Lo strazio della moglie

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